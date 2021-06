Bologna, Da Costa: "Nell'ultimo anno tanti problemi. Con Mihajlovic non condividevo alcune idee"

Intervistato da Stadio l’ex portiere del Bologna Angelo Da Costa è tornato sull’addio al club felsineo spiegando di aver avuto dei contrasti con il tecnico Sinisa Mihajlovic nell’ultimo anno: “Non tutto va sempre come credi e in quest’ultimo anno ho avuto alcuni problemi con alcune persone. Avrei dovuto avere un ruolo nel club, ma poi non è arrivata alcuna proposta concreta e mi sono reso conto che lavorare con gente con cui non condividi le stesse idee non è affatto facile. Mihajlovic? È un bravo allenatore, ma fuori dal campo però non condivido più alcune sue idee. Non voglio fare polemiche, con lui ho lavorato tanto fin dai tempi della Samp passando anche momenti difficili. - continua poi il brasiliano parlando dei due colleghi di reparto – Skorupski è un ragazzo semplice e umile, quando è arrivato dicevano che era uno che si comportava così così e in invece è stato esemplare. Un lavoratore incredibile, fortissimo fra i pali e che può fare ancora di più. Ravaglia invece deve giocare, l’ho conosciuto che era un ragazzino sette anni fa e ora deve avere l’opportunità di mostrare il suo valore. Gli devono essere concessi errori, anche lui è un portiere molto forte”.