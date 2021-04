Bologna, Emerson Royal nome nuovo per la difesa. Montiel e Conti le altre ipotesi

Il Bologna è alla caccia di un terzino destro per la prossima stagione e in cima alla lista del duo Bigon-Sabatini ci sarebbe Emerson Royal, classe ‘99 in forza al Betis Siviglia, ma di proprietà del Barcellona. Lo riferisce Il Resto del Carlino spiegando che i felsinei continuano anche a seguire Gonzalo Montiel del River Plate, mentre il Milan potrebbe offrire il cartellino di Andrea Conti, ora al Parma, come contropartita per arrivare a uno fra Orsolini e Svanberg.