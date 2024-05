Bologna, Fenucci: "Zirkzee ha un contratto particolare, è anche arbitro di alcune decisioni"

vedi letture

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport all'indomani della matematica qualificazione dei rossoblù alla Champions League 2024/25. Di seguito le sue dichiarazioni sul futuro dei big rossoblù.

La permanenza di alcuni giocatori è legata alla permanenza di Thiago Motta?

"In ogni caso a noi piacerebbe dare continuità, quindi tenere l'allenatore e quanti più giocatori è possibile. Joshua Zirkzee ha un contratto particolare, è anche arbitro di alcune decisioni, ma gli altri sono tutti di nostra proprietà e la società è solida. Non abbiamo bisogno di andare sul mercato per finanziare gli acquisti".

Quale sarà il futuro di Thiago Motta?

"Cosa fa Thiago lo sa lui, lo sapremo fra un po' tutti quanti... Nell'ultima intervista ha detto che quando ci saranno novità lo sapremo tutti e io resto su questa linea. Ci parleremo nei prossimi giorni, lui sa che noi vorremmo proseguire con lui per quello che ha dato alla squadra non solo dal punto di vista del gioco. Per noi sarebbe bellissimo proseguire insieme, ora bisogna parlarne con lui, quando avremo qualche novità la comunicheremo".

