Live TMW Bologna, Italiano: "Rivedremo il vero Orsolini, massimo affetto e fiducia in lui"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro la Lazio nella trentesima giornata della Serie A 2025/26 (0-2 il risultato finale firmato dalla doppietta di Taylor), è intervenuto Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

17.35 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Come commenta la sconfitta di oggi?

"Abbiamo fatto 70' molto bene, nonostante arrivassimo dalle fatiche di coppa. Siamo cresciuti sotto l'aspetto caratteriale e per 70' ero molto contento di quello che stavo vedendo. Poi il rigore sbagliato e qualche occasione sciupata ci hanno fatto perdere una partita che sarebbe potuta finire in maniera diversa. Peccato perché i ragazzi mi sono piaciuti e volevamo passare la sosta in maniera più serena".

Ha parlato con Orsolini al termine della gara?

"Dallo stadio e dai compagni gli è stata dimostrata grande fiducia. Purtroppo in questo momento non sta ritrovando la concretezza che lo contraddistingue. Peccato perché su quella fascia insieme a Zortea mi era piaciuto. Mi dispiace per lui e per la squadra, ma si va avanti. Io penso che in questi anni Riccardo abbia portato enormi vantaggi, punti e soddisfazioni al Bologna. Lo ha fatto fino a poco tempo fa e continuerà a farlo, gli basta solo ritrovare la scintilla. Oggi lo abbiamo spinto tutti su quel dischetto per ritrovare la gioia, ma non si deve abbattere. Di solito è molto più efficace e concreto, ma gli sta girando male. Speriamo di ritrovarlo dopo la sosta, tutti gli stanno dimostrando grande affetto e fiducia".

Come commenta la prestazione di Bernardeschi trequartista?

"Oggi avevamo la necessità di adattarlo in quella zona perché Freuler e Ferguson non avevano recuperato benissimo. Federico ha dato grande disponibilità e l'avevamo preparata così. Per 70' mi sono piaciuti tutti, poi ci siamo abbattuti dopo il gol subito ed il rigore sbagliato. Comunque Bernardeschi non mi è dispiaciuto: sa fare quel ruolo ed in quella zona può essere determinante".

È contento che Bernardeschi e Orsolini non siano stati convocati in Nazionale?

"No mi dispiace perché per loro e per la società è un riconoscimento importante. Andranno via in 7 ma gli italiani li avremo tutti a disposizione per preparare il rush finale. Peccato che con la sconfitta ci siamo un po' rovinati i giorni di riposo, ma dopo la sosta cercheremo di onorare al meglio i nostri obiettivi. Alla ripresa vorremo scalare con punti importanti la nostra posizione di classifica. Tuttavia ad Aprile siamo ancora dentro una competizione e per me è un obiettivo raggiunto".

17.44 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.