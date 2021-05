Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali: Cristiano Ronaldo out! Dybala-Morata dal 1'

vedi letture

La Juventus ha un solo risultato: i bianconeri scendono in campo al Dall’Ara con l’obiettivo di vincere e incrociare le dita. Solo così, la squadra di Pirlo può centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Di fronte, il Bologna che di risultati ne ha quanti ne vuole: i rossoblù chiuderanno come minimo al dodicesimo posto. Con un successo scavalcherebbero il Genoa e magari aggancerebbero il Verona. Ma la partita di stasera, calcio d’inizio alle 20,45, conta soprattutto per la Vecchia Signora.

Sinisa Mihajlovic sceglie Skorupski tra i pali. Si rivede in campo Gary Medel, ultima presenza in campionato il 7 marzo a Napoli. Il cileno dovrebbe agire in difesa, con uno fra Tomiyasu e De Silvestri dirottato a sinistra a causa dell’assenza di Dijks.

Andrea Pirlo sorprende tutti: in maniera abbastanza clamorosa, Cristiano Ronaldo parte dalla panchina. Dybala-Morata a comporre l’attacco, con Kulusevski e Chiesa sugli esterni. A centrocampo agirà Danilo al fianco di Rabiot.

Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Juventus.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Soumaoro, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore Andrea Pirlo.