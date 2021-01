Bologna, Mihajlovic: "Arnautovic? Non lo alleno. Ma viene dalle mie parti, quindi è forte per forza"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, durante la conferenza stampa prima della sfida contro la Juventus ha lasciato una battuta anche su Marko Arnautovic, obiettivo sensibile per i rossoblù. "Io non parlo di giocatori che non alleno. Come profilo mi piace perché viene dalle mie parti, e se viene dalle mie parti è forte per forza".