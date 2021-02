Bologna, Mihajlovic dopo l'1-1 col Benevento: "Forse abbiamo fatto gol troppo presto"

Nell’analizzare il pareggio per 1-1 contro il Benevento Sinisa Mihajlovic ha spiegato il suo pensiero in merito alla gara in conferenza stampa: "Non abbiamo fatto la nostra solita gara, abbiamo fatto gol troppo presto forse e non siamo stati così bravi a gestirla. Dispiace perché la partita era alla nostra portata. Il risultato è giusto ma il gol lo abbiamo regalato".