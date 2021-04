Bologna, Mihajlovic: "Mi dispiace, e spero anche alla società. Ora arriverà Saputo, parleremo"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, nell'intervista a Sky Sport dopo la Roma ha così riassunto il momento recente dei suoi: "Con tutte le squadre giochiamo e abbiamo più tiri in porta ma vai a casa con zero punti. Mi dispiace per i ragazzi, deve dispiacere anche alla società. Non so se arriva Saputo, penso che parleremo ma non so di cosa. Noi dobbiamo salvarci, adesso abbiamo due partite in casa con Spezia e Torino dove dobbiamo fare il massimo".