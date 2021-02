Bologna, Mihajlovic sprona Barrow: "Per affermarsi dovrà fare almeno altre 6/7 doppiette"

"Barrow per affermarsi dovrà fare almeno altre 6/7 doppiette così, ma siamo contenti che si sia sbloccato e speriamo continui in questo modo". Parla così Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benevento, soffermandosi in particolare sul momento dell'attaccante: "Barrow deve lavorare sulla protezione della palla, sulla ricezione dei cross. Spesso sta troppo basso. Adesso dobbiamo lavorare sulla protezione della palla e l'uso della fisicità, poi sui movimenti. Per fortuna abbiamo in squadra Palacio, non c'è miglior maestro di lui".

