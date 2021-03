Bologna, Mihajlovic: "Voglio finire bene il campionato. Poi ci sarà tempo per parlare del futuro"

vedi letture

Vigilia di campionato per il Bologna, che domani affronta al Dall'Ara la Sampdoria. In conferenza stampa, però, il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic ha avuto modo di tornare anche sulle parole di Fenucci per la prossima stagione: "Il mio futuro è domani (la gara con la Samp, ndr), io sono concentrato per vincere e finire bene il campionato. Poi ci sarà tempo per parlare di tutto".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Sinisa Mihajlovic!