Bologna, Sabatini su Arnautovic: "Non posso dirvi niente. 3-4 giocatori nel mirino"

Walter Sabatini, direttore tecnico del Bologna, nella lunga intervista rilasciata a ETV al termine del mercato, ha parlato anche del presunto interessamento per Marko Arnautovic: "È un quesito al quale non posso rispondere. Dico però che il Bologna sta puntando tre/quattro giocatori che possano puntellare questo gruppo e lo possano far salire di livello. Nomi non posso farne".