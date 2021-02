Bologna, Sansone al 45': "Gara di sofferenza con uno in meno, serve tanto sacrificio"

L'attaccante del Bologna, Nicola Sansone, si presenta ai microfoni di Dazn dopo i primi 45 minuti al Mapei Stadium con i rossoblu in vantaggio per 1-0 sul Sassuolo ma in dieci uomini per l'espulsione di Hickey: “Sarà una gara di sofferenza, siamo uno in meno. Servirà tanto sacrificio e umiltà. Dobbiamo tenere il pallone, cercare di superare gli uomini con i dribbling e arrivare al tiro".