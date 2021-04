Bologna, Saputo: "Impossibile parlare ora di mercato ma voglio una squadra sempre più forte"

Joy Saputo, presidente del Bologna, ha parlato ai canali ufficiali del club felsineo. Queste le sue parole: "Anche in Canada è stato un anno molto molto lungo e difficile, come qui in Italia del resto. Sono contento di essere qui e di avere l'opportunità di viaggiare un po'".

Com'è stato tornare al Dall'Ara anche senza pubblico?

"L'ultima volta era stato a febbraio, sono passati 14 mesi. È stato bello vedere la gara dal vivo ma senza pubblico non è certo lo stesso".

Il Bologna gioca bene ma a volte non è concreto.

"Come dice Mihajlovic è una squadra bella che non balla. Sono d'accordo, sfortunatamente a volte non prendiamo punti che meritiamo. Abbiamo lasciato qualcosa per strada".

Ha parlato con lo staff di mercato in vista dell'anno prossimo?

"Con il Covid stiamo passando un momento difficile. I tifosi parlano sempre di mercato già da febbraio ma noi non vogliamo farlo durante la stagione. La nostra filosofia è quella di voler migliorare la squadra, a volte ci riusciamo, altre meno. Per parlare di mercato, concretamente, dobbiamo aspettare. Ho sempre detto di volere il massimo per il Bologna e farò tutto il possibile".

Cosa pensa della questione legata alla Superlega?

"Capisco cosa volevano fare quei club e il perché. La forza del calcio però è l'unità, non sarebbe stata una cosa buona per il calcio nazionale e mondiale. Le reazioni delle Leghe sono state chiare".

Prosegue il progetto di restyling del Dall'Ara.

"Stiamo andando avanti, il Covid non ci ha ritardato. Vogliamo lavorare per creare uno stadio temporaneo prima di iniziare i veri lavori al Dall'Ara. La pianificazione va avanti con ordine e ci tengo ad avere uno stadio all'altezza".