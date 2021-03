Bologna, Skorupski è una certezza: il club presto si muoverà per il rinnovo

Lukasz Skorupski è una delle certezze del Bologna, per questo, come riporta Il Corriere dello Sport il club felsineo potrebbe iniziare a pensare, nei prossimi mesi, al rinnovo del portiere polacco, in scadenza nel 2023. Ancora non c'è nulla sul tavolo, ma è chiaro che il Bologna dovrà muoversi per tempo. Fino a poche settimane fa l'idea poteva sembrare difficile, ma dopo il ritorno dall'infortunio Skorupski è stato praticamente perfetto.