Bologna, Soriano: "Partita molto importante per entrambe, vogliamo fare punti"

vedi letture

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha parlato così del match contro il Parma a pochi minuti dal calcio d'inizio: "E' una partita molto importante per entrambe, il Parma metterà in campo tanto perché si gioca molto. Anche noi siamo stati in una situazione delicata e non dobbiamo essere da meno per l'atteggiamento. Cercheremo di fargli male e di fare punti, perché vogliamo uscire dalla zona calda", le sue parole pronunciate ai microfoni di Sky Sport.