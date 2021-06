Bologna, su Orsolini Lazio e Torino. Ma non partirà senza offerte molto convincenti

Diversi i club interessanti a Riccardo Orsolini, che tuttavia il Bologna non svenderà secondo il Corriere dello Sport. La Lazio su tutte. La pista Torino sembra avere qualche grana in più. Comunque sia il Bologna prenderà solo in considerazioni proposte adeguate, il club non vuole cedere alle lusinghe senza una contropartita valida. Anche perché i soldi andrebbero investiti in un giocatore forte, che possa prendere il posto di Orso.