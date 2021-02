Bologna, Tomiyasu è un jolly da blindare: il suo cartellino vale più di 20 milioni

Il Bologna si gode Tomiyasu ma deve già pensare a cosa fare in vista della prossima estate quando diversi club si faranno avanti per ottenere il suo cartellino. Il giapponese è un inamovibile per Mihajlovic che lo schiera sia da centrale che da esterno pur di mandarlo sempre in campo. Cederlo in estate significherebbe rischiare di non valorizzare al massimo il suo valore, dopo l'investimento da 7,5 milioni fatto da Bigon nel 2019. Adesso il cartellino vale almeno 20 milioni ma vista la stagione dei rossoblu, si rischierebbe di svendere un vero patrimonio. Se giocasse in una squadra come l'Atalanta infatti, il suo valore sarebbe più alto ed è per questo che i dirigenti di Saputo dovranno provare a trattenerlo. Anche se, come sottolinea Il Corriere dello Sport, i tifosi bolognesi forse non devono farsi troppe illusioni, perché se fossero arrivati i 20 milioni del Milan, già l'estate scorsa il giocatore avrebbe fatto le valigie.