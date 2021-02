Bologna, Tomiyasu: "Non siamo contenti, era una partita importante per la classifica"

vedi letture

Takehiro Tomiyasu, difensore del Bologna, commenta ai microfoni del sito ufficiale dei rossoblù, il pareggio ottenuto con il Benevento nell'anticipo di ieri: "Non siamo contenti, dopo aver segnato il gol avremmo dovuto essere più aggressivi. Era una partita importante per la classifica, potevamo guadagnare qualche posizione. Centrale o terzino? Per me è uguale, sono a disposizione dell’allenatore. In fase difensiva abbiamo tenuto bene, ma purtroppo non siamo riusciti a conquistare i tre punti”.