Bonucci ha in mente una dedica speciale per domani: "Vinciamola per Spinazzola"

A -1 da Italia-Spagna, parla in conferenza stampa da Wembley il centrale azzurro e della Juventus, Leonardo Bonucci. "Abbiamo, come già detto anche da altri, intrapreso un'idea di gioco preciso. Vogliamo condurre la partita, poi non puoi farlo per 90 minuti, gli altri possono metterti in difficoltà ma la nostra tradizione è saper reagire e mettere in difficoltà gli avversari. Domani sera altrettanto ci sono momenti dove dovremo fare una grossa fase difensiva per non farci mettere in difficoltà dalla Spagna. Però ora vogliamo dare tutto per rendere orgogliosi gli italiani della Nazionale e vogliamo dedicare la finale a Leonardo Spinazzola: perderlo è stato un colpo duro ma anche stamattina ci ha dato forza. Glielo dobbiamo".