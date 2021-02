Braga sconfitto dalla Roma ma Matheus ci crede: "A Roma per qualificarci agli ottavi"

Il portiere del Braga Matheus ha parlato dopo il ko per 2-0 contro la Roma nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League: "Mi tengo l'atteggiamento che abbiamo avuto contro una grande squadra. Abbiamo fatto la nostra partita, mostrato il nostro valore e possiamo andare a Roma per fare risultato. Voglio sottolineare l'attitudine di tutti i giocatori e la voglia di vincere che c'è stata durante tutta la partita. Lo 0-2 è un risultato pesante, ma come detto abbiamo fatto un eccellente lavoro di squadra e sfortunatamente abbiamo subito due gol. Per me è comunque tutto ancora aperto, sarà dura ma niente è impossibile".