Branca: "Se il progetto Suning andrà avanti Conte resterà all'Inter. Difficoltà di Pirlo prevedibili"

L'ex dirigente dell'Inter, Marco Branca, ha parlato dei nerazzurri ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "La squadra di Conte è l'unica che si è confermata su certi livelli dopo l'anno scorso. Milan e Napoli hanno fatto meglio, con gli azzurri che potevano anche fare di più non avessero avuto tanti infortuni in attacco. Le difficoltà di Pirlo erano prevedibili. Se Conte resterà? Tutto dipende dal progetto Suning: se andrà avanti il tecnico non si muoverà e il club dovrà essere bravo a garantirgli i giusti innesti per far bene anche in Europa".