Bucciantini sul successo del Milan: "L'ingresso di Bennacer ha cambiato la squadra"

Negli studi Sky, Marco Bucciantini analizza quella che è stata la vittoria del Milan per 3-2 in casa della Fiorentina. "La Fiorentina ha osato, mettendo i più bravi per far compagnia a Ribery. Si è voluta avvicinare a Vlahovic coi migliori ma ha pagato la fatica nel provare. Poi è entrato Bennacer nel Milan e ha dato ritmo e geometrie, lì la squadra è cambiata. E' un vigile urbano, ha diretto tutto il traffico della partita in una sola direzione".