Buffon: "Futuro o all'estero per una Champions da protagonista o in Italia per i sentimenti"

Dopo la conferenza stampa di presentazione della sua Academy, Gianluigi Buffon ha parlato a Sportmediaset, iniziando da quello che sarà il suo futuro: "Non ho la risposta secca, sto facendo valutazioni importanti che mi spengeranno o all'estero per giocare una Champions da protagonista o in Italia. Devo capire cosa prevarrà tra l'aspetto emozionale o altro. Alla fine non mi pentirò, questa sarà la cosa più importante".

Cosa pensa della Nazionale?

"Ha entusiasmato anche me, questo è un messaggio forte. Quello che stanno facendo i ragazzi con Mancini è clamorosamente bello. Come nazione e come popolo ne avevamo bisogno, l'Italia del calcio condiziona anche tutto il resto del Paese. Siamo ringalluzziti di vedere una Nazionale così garibaldina".

Cosa le ha lasciato dentro il caso Eriksen?

"Uno choc grande, faccio l'in bocca al lupo al ragazzo e spero di vederlo preso o in campo o con i suoi familiari a fare una passeggiata per le strade".