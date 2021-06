Buffon torna al Parma, i fedelissimi in gialloblù: Thuram e Cannavaro aprono la parata di stelle

Nel giorno in cui Gianluigi Buffon è tornato ufficialmente a vestire i colori del Parma, vent'anni esatti dopo l'addio nell'estate 2001, ripercorrere l'epopea del calciatore carrarino al 'Tardini' significa toccare episodi, vittorie e personaggi che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio italiano e non solo.

Andando ad analizzare i giocatori con i quali Buffon ha scritto le migliori pagine del Parma nei sei anni vissuti a cavallo del nuovo millennio troviamo alcuni dei migliori campioni della storia recente del calcio internazionale. Da Lilian Thuram, campione del Mondo con la Francia, con il quale il portierone classe 1978 ha giocato ben 201 partite insieme in gialloblu, passando per Fabio Cannavaro, compagno anche alla Juventus come il francese, fino ad arrivare ai vari Dino Baggio, Hernan Crespo, Antonio Benarrivo, Nestor Sensini, Diego Fuser, Enrico Chiesa e Mario Stanic solo per rimanere fra coloro con cui il conto delle battaglie vissute insieme supera quota cento.