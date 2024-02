C'è la fila per Osimhen in Premier: l'Arsenal non vuole rinunciare a provarci

vedi letture

Victor Osimhen lascerà con ogni probabilità il Napoli in estate e in tante squadre vogliono acquistarlo. Secondo quanto riportato dal giornalista Ben Jacobs, l'Arsenal non può essere esclusa dalla corsa per il nigeriano. I Gunners, così come Chelsea e PSG, sarebbero disposti ad accontentare le richieste salariali dell'attaccante pur di portarlo all'Emirates. L'obiettivo è regalare un numero 9 di livello mondiale ad Arteta.

Gabriel Jesus ha avuto un infortunio al ginocchio nelle ultime settimane, malgrado non sia una cosa grave, quindi Nketiah ha dovuto sostituirlo, ma ha totalizzato solo 5 gol in 23 presenze, troppo poco. TEAMtalk sottolinea come in pole però resti il Chelsea, mentre il PSG sta valutando se fare un'offerta o meno in estate. Intanto l'Arsenal si muove e ha avviato i contatti con l'entourage del calciatore, che ha una clausola da 130 milioni di euro.

Qualora non dovesse andare a buon fine l'assalto al centravanti, la società londinese potrebbe virare su Ivan Toney del Brentford che, dopo essere rientrato dalla squalifica in seguito al caso scommesse, ha ricominciato a segnare. Anche in quel caso comunque l'investimento sarebbe importante e il suo acquisto verrebbe a costare quasi 100 milioni. Probabilmente però qualcosa sullo stipendio il club andrebbe a risparmiare.