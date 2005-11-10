Ufficiale Il Parma cede Sits in prestito: l'attaccante passa al Dordrecht fino a giugno 2027

Il Parma ha comunicato poco fa di aver ceduto l'attaccante Dario Sits a titolo temporaneo al Dordrecht B.V fino al 30 giugno 2027.

Dopo attente valutazioni in dirigenza e con gli agenti del calciatore, il Parma ha deciso di cedere in prestito Dario Sits, come riportato nella nota diffusa sul sito ufficiale della società ducale: "Parma Calcio 1913 comunica che il calciatore Dario Šits è stato ceduto a titolo temporaneo al FC Dordrecht B.V. fino al 30 giugno 2027. Il Club augura a Dario le migliori soddisfazioni personali e professionali per questa nuova esperienza in Olanda".

I numeri di Sits

Il 22enne in carriera vanta 21 presenze e 6 gol con l'Helmond Sport, 19 partite con la seconda squadra dell'Atletico Madrid, 6 gettoni con il Parma e un'apparizione con la SPAL. Inoltre è sceso in campo 12 volte con la Lettonia, segnando 2 reti, 4 con l'Under 21, con un gol all'attivo, una con l'Under 19 e 2 con l'Under 17, siglando un gol. Nel suo palmares annovera una Serie B.