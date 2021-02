Cagliari, Cragno: "Possiamo uscirne solo restando sereni, c'è tempo per risalire"

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha commentato così il ko interno contro l’Atalanta ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente dopo una prestazione come quella odierna uscire con zero punti aumenta la delusione. Dobbiamo prenderne atto, ma mancano ancora 16 partite e c’è tutto il tempo per risalire. Venerdì ci aspetta una partita importante e non dobbiamo fare altro che pensare a vincere. Essere equilibrati, in questo periodo, aiuta molto. Gli episodi non ci stanno girando a favore, cerchiamo di restare sereni perché è l’unica soluzione per uscirne”.