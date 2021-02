Cagliari, Di Francesco: "La difesa a tre è riproponibile. Non è un modulo difensivo"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, nell'intervento a Sky Sport dopo il ko in casa della Lazio, si è soffermato sulla sua scelta della difesa a tre: "Dipende dall'interpretazione, ma riproponibile perché non è un modulo difensivo. L'ho fatto anche con il Barcellona in un momento nel quale la squadra (la Roma, ndr) era facilitata a cambiare vestito. Non posso dire, però, che i miei ragazzi non abbiano cercato di fare risultato fino alla fine della partita".