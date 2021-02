Cagliari, Giulini chiude all'ingaggio di Schone: "In rosa ci sono già Nainggolan e Deiola"

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini chiude all'arrivo dello svincolato Lasse Schone, ex regista del Genoa. "Per il ruolo di regista - ha detto - per me c’è già Nainggolan in rosa. E Deiola in quel ruolo in fase difensiva può fare il giocatore al centro del campo. E all’occorrenza c’è anche Marin, che lo ha già fatto in campionato. Questa rosa è ridicolo che stia negli ultimi tre posti, a prescindere dal discorso play".

