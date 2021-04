Cagliari, il futuro di Nandez passa dalla salvezza. E l'Inter pensa all'uruguaiano

Il futuro di Nahitan Nandez dipende dalla permanenza del Cagliari in serie A. Come si legge sulle pagine di Tuttosport sarebbe difficile trattenerlo in caso di retrocessione, con il suo cartellino che potrebbe così costare meno del previsto. Ci pensa l'Inter, alla ricerca di un ricambio per il suo connazionale, Matias Vecino: l'ex Fiorentina è fra i maggiori indiziati a lasciare l'Inter a fine stagione.