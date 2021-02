Cagliari in piena bagarre salvezza, Giulini: "Impatto della retrocessione sarebbe drammatico"

Quanta paura c’è a livello economico in caso di retrocessione? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Tommaso Giulini, presidente del Cagliari che a margine della presentazione di Rugani e Asamoah ha risposto così: "L’impatto della retrocessione sarebbe drammatico, ma il momento va affrontato di petto. Non voglio vedere paura, ma determinazione. Dobbiamo voltare pagina e guadagnare i punti che ci servono. E sono sicuro che abbiamo fatto il possibile anche in questo mercato".

