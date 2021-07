Cagliari, la trattativa con l'Inter per Nainggolan è sempre più una telenovela

Ancora un semaforo rosso. La trattativa tra Cagliari e Inter per Radja Nainggolan non vuole saperne di sbloccarsi, come ha ammesso più volte Stefano Capozucca, direttore sportivo rossoblù. Troppa la distanza tra i due club, con la tanto discussa buonuscita – che i nerazzurri dovrebbero concedere al belga per la risoluzione del contratto che lega le due parti ancora per una stagione – ancora al centro dell'attenzione. E dire che in tanti si aspettavano qualcosa di diverso in quella che ormai è diventata la nuova telenovela dell'estate rossoblù. Nainggolan vuole il Cagliari, il Cagliari vuole Nainggolan e l'Inter vuole cedere il Ninja: sulla carta sembrerebbe tutto semplice per una fumata bianca, ma così non è assolutamente. Le ultime dichiarazioni di Capozucca in merito hanno fatto il giro del web, lasciando la sensazione che per il club di via Mameli sia fondamentale uno sforzo in più da una o entrambe le altre parti in causa, con la convinzione che il Cagliari abbia fatto tutto il possibile per riportare il Ninja in Sardegna.

Eppure sono tanti i dubbi che rimbalzano nell’ambiente rossoblù e che continuano a confondere i tifosi, che aspettano per l’ennesima estate (ormai la terza di fila) il ritorno nell'Isola del belga. Che nel frattempo, stando così le cose, non hanno potuto fare a meno di fare rientro a Milano e unirsi alla truppa allenata da Simone Inzaghi, in attesa dell’accelerazione decisiva che in tanti si aspettano già nel weekend. Perché il sogno di Leonardo Semplici è quello di avere a disposizione Nainggolan già da lunedì 12, quando i rossoblù raggiungeranno la Val di Sole per iniziare il precampionato in altura. In Trentino non ci sarà Guglielmo Vicario, passato ieri in prestito all’Empoli e sostituito dal serbo Boris Radunovic, classe 1996, nome che rappresenta una sorta di underdog nella lista dei possibili nuovi portieri del Cagliari. Finito nel dimenticatoio a Bergamo, l’ex Verona e Salernitana sarà il secondo di Cragno, sempre più saldo in rossoblù dopo le ripetute avances ricevute nelle settimane scorse.