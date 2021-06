Cagliari, Nainggolan si deve tagliare l'ingaggio per restare: Nandez possibile contropartita

Per trattenere Radja Nainggolan anche nelle prossime stagioni, il Cagliari dovrà tagliare l'ingaggio del belga e portarlo fino a 1,8 milioni più bonus spalmando così in due anni i 3 milioni fino al 2022 che il giocatore dovrebbe ancora percepire dall'Inter. Si punta a un nuovo prestito gratuito e conseguentemente all'acquisto a costo zero alla fine della prossima stagione, ma i nerazzurri vorrebbero eliminare i 10 milioni di euro ancora a bilancio per il suo cartellino. Un'altra ipotesi potrebbe portare a Nandez, con l'uruguaiano ceduto all'Inter, l'acquisto definitivo del Ninja potrebbe essere anticipato di una stagione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.