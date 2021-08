Cagliari, Nandez aspetta l'Inter ma il grande freddo tra club mette a rischio l'accordo

vedi letture

Nahitan Nandez aspetta l'Inter con cui ha già un accordo per quattro anni di contratto a 3 milioni a stagione, ma il grande freddo tra i nerazzurri e il Cagliari potrebbe vanificare tutto. La risoluzione di Nainggolan arrivata ieri, certifica proprio un inasprimento dei rapporti tra i sardi e l'Inter, ma l'uruguaiano si aspetta che Giulini mantenga la parola data e lo lasci partire. L'Inter non può aspettare ed è andata all in su Dumfries, ma questo non chiude le porte al centrocampista del Cagliari. Se si potrà, il doppio colpo verrà tentando, altrimenti Nandez dovrà trovare un'altra soluzione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.