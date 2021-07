Cagliari, Nandez tornerà con tre giorni di ritardo con l'ok del club. E atterrerà a Milano

Il Cagliari ha concesso a Nahitan Nandez e a Godin di rientrare con tre giorni di ritardo rispetto alla giornata di oggi che inizialmente era la data cerchiata in rosso per il ritorno dei due uruguaiani. I due sono in partenza, per motivi diversi, con il club sardo che anche a causa di questo, ha deciso di prolungare le vacanze dei due sudamericani. Nandez è corteggiatissimo dall'Inter e il suo volo atterrerà proprio a Milano. Il difensore, che guadagna 3,5 milioni di euro a stagione, ha un ingaggio troppo oneroso, che Giulini non vuole più corrisporgli costringendolo così a dover trovare una nuova sistemazione. A riportarlo è Gazzetta.it.