Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: out Tramoni, c'è Pereiro. Gattuso cambia 4 uomini

Comincia il 2021 anche per Cagliari e Napoli. Alle 15 si scenderà in campo, intanto sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida. Eusebio Di Francesco schiera la sua squadra con il 4-2-3-1 e, senza l'infortunato Rog, si affida a Marin con Nandez a centrocampo. In difesa, vista l'assenza di Godin, spazio a Ceppitelli con Walukiewicz al centro. Davanti Simeone torna titolare, supportato da trio Pereiro, Joao Pedro e Sottil.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno, Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Nandez; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone. A disposizione: Vicario; Boccia, Pinna, Pisacane, Tripaldelli; Caligara, Oliva; Cerri, Contini, Pavoletti, Tramoni. Allenatore: Di Francesco

Rino Gattuso cambia quattro uomini rispetto all'ultima uscita pre-natalizia contro il Torino. In porta si rivede Ospina nella solita alternanza con Meret. In difesa, con Koulibaly squalificato, spazio a Maksimovic con Manolas, mentre a sinistra Mario Rui vince il ballottaggio con Hysaj. In mediana Demme è recuperato, ma va in panchina: Fabian-Bakayoko la coppia titolare. Davanti, senza Mertens e Osimhen, Petagna sarà la prima punta, supportato da Insigne, Zielinski e Lozano che la spunta su Politano per il posto sulla fascia destra.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Hysaj, Rrahmani, Demme, Elmas, Lobotka, Politano, Llorente, Cioffi. Allenatore: Gattuso