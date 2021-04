Cagliari, nella settimana perfetta di Semplici riecco Joao Pedro in versione top player

Una settimana perfetta, con nove punti in tre gare e distanza sulle concorrenti per la corsa salvezza praticamente dimezzata. Il balzo in avanti compiuto dal Cagliari da quando è arrivato Leonardo Semplici è sotto gli occhi di tutti: 16 punti in 10 partite, uno in più di quanto fatto da Eusebio di Francesco in 23, con una media decisamente diversa. L’ex tecnico di Spal e Fiorentina Primavera ha saputo toccare le corde giuste nel gruppo rossoblù, guidato da un Joao Pedro in formato Seleçao. Per il capitano i gol in campionato sono 15, con accostamenti statistici da brivido: l’ultimo brasiliano in Serie A ad aver fatto almeno 15 gol in due stagioni consecutive è stato Kakà (2007-08 e 2008-09), mentre in maglia Cagliari bisogna scomodare un certo Gigi Riva, per dire. Il brasiliano versione Semplici attacca, costruisce e, da quando la lotta salvezza è entrata davvero nel vivo, ha iniziato a partecipare ancora di più alla fase difensiva. Leader, capitano e goleador: Joao Pedro ha vissuto tante luci e ombre da quando è in rossoblù, con un’evoluzione costante fino a essere il vero insostituibile di questo Cagliari.

E ORA IL RINNOVO? – Prima della sfida contro Udinese JP10 aveva le polveri bagnate da cinque partite consecutive: qualche dubbio di troppo sulla sua possibile (e comprensibile) stanchezza, visto che con 3.043 minuti giocati è il rossoblù più presente in questa stagione. E qual è stata la sua risposta? Gol ai bianconeri, tra una magia annullata dal Var e il decisivo penalty che è valso il successo e l’incornata su calcio d'angolo per il terzo gol rossoblù contro la Roma: 2 reti, 6 punti. Numeri importanti, nonostante la chiamata della Seleçao non sia mai arrivata, che stanno facendo salire la sua quotazione sempre di più. E ora si parla, giustamente, di rinnovo di contratto: una firma per blindare JP10, ma pure una strategia intelligente di mercato in vista dell'estate. Il suo agente Marco Piccioli, proprio ai microfoni di TMW, ha parlato di un’intesa a parole tra Giulini e Joao, ma c’è fiducia per il rinnovo. Si vedrà, ma quel che è certo è che il brasiliano non ha alcuna intenzione di fermarsi, se non a salvezza acquisita.