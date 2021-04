Cagliari, Pavoletti: "Questa vittoria ci serviva per farci dire che siamo forti"

Ospite di Dazn, Leonardo Pavoletti analizza così il clamoroso successo colto sul Parma stasera grazie anche ad un suo gol: "Ci credevo ma sul 3-1 era tosta, siamo una squadra pulita e vera, con tanti problemi, ma con tanto cuore, vogliamo questa salvezza. Sono contento per Albertone (Cerri, ndr) che l'ha schiaffata dentro, un risultato che ci apre il cuore, sono contento per lui. Non era facile interpretare al meglio una partita del genere. Ci sono persone che scaricano il barile su quel giocatore o quell'altro, il gruppo invece è unito. Ci serviva questa vittoria per dirci che siamo forti. Dedicato a noi, stiamo soffrendo".