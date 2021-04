Cagliari, Pereiro: "Ora festeggiamo. Vogliamo dare felicità al popolo sardo"

Gaston Pereiro, protagonista assoluto di Cagliari-Parma e della rimonta finale dei sardi, commenta ai microfoni di Sky gli attimi finali che hanno regalato ai rossoblù altre chance per mantenere la categoria: "Sono molto contento e felice per questo gol e per lassi, ma la cosa importante è la vittoria. Ora andremo a festeggiare un po' ma da domani ci alleniamo per mercoledì e la partita importantssima con l'Udinese.

Spera di giocare titolare?

"Io mi alleno sempre per giocare, mi piace giocare sempre. Decide il mister, sono undici che giocano e poi ci sono le sostituzioni, io sono pronto per la squadra".

La gara di oggi dimostra che siete compatti: che mentalità c'è?

"Lo spogliatoio è unito, sappiamo che ci saranno sette partite difficili e tutti siamo dalla stessa parte, facendo tutto il possibile per salvarci e dare felicità al popolo sardo".

Questa partita può farla tornare quello del PSV?

"Me lo auguro, io do tutto per giocare il più possibile. Mi auguro di giocare di più, ma la cosa più importante è che la squadra vinca".