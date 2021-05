Cagliari più sereno a Milano: brindisi con qualche birra dopo la matematica salvezza

Il Cagliari scenderà in campo senz'altro più a cuor leggero visto che la rimonta fino a poche settimane insperata si è trasformata quest'oggi in realtà, si è materializzata ufficialmente: la squadra di Semplici è salva dopo il pareggio del Benevento col Crotone. Un momento di breve festa si è consumato nell'ambiente sardo, con qualche birra aperta e dei brindisi per esultare, come riferito da Sky Sport.