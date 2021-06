Cagliari, Sampaoli fa sul serio: vuole Simeone all'Olympique Marsiglia

vedi letture

Dalla Francia e dall'Argentina si susseguono le voci che vedono Giovanni Simeone nel mirino del Marsiglia per completare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato dalla stampa argentina e dai francesi di sport.fr, El Cholito sarebbe un'espressa richiesta del tecnico, suo connazionale, Jorge Sampaoli. L'ex tecnico della nazionale argentina è un grande estimatore dell'attaccante del Cagliari, nonostante una stagione non brillantissima dal punto di vista realizzativo, con sole sei reti siglate in 33 presenze stagionali. Il giocatore, attualmente in viaggio di nozze alle Maldive, ha più volte fatto intendere di cambiare aria: starà al Cagliari tentare di monetizzare il più possibile da una sua eventuale cessione.