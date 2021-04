Cagliari, Semplici: "Sottil non so quando torna. E ci dispiace molto, ci sarebbe utile"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro la Roma, il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha ammesso di non avere ancora una data utile per il rientro in campo di Riccardo Sottil: “No - ha ammesso -. E ci dispiace perché sarebbe un giocatore molto utile in questa fase".

