Cairo conferma Giampaolo al Torino ma resta in bilico. Idea Nicola, spunta anche Ventura

Urbano Cairo ha spiegato che Marco Giampaolo è confermato sulla panchina del Torino ma i nomi per un'eventuale successione non mancano. Davide Nicola è un candidato caldo per la panchina del Torino ma secondo Sky Sport è da tener d'occhio anche il nome di Giampiero Ventura. Il nome dell'ex ct è da tenere sotto osservazione, non solo come allenatore ma anche come direttore tecnico.