Cairo su Belotti: "Da parte nostra tutta la volontà di rinnovare, non può non volerlo anche lui"

Intervistato da Radio Rai, il presidente granata Urbano Cairo ha parlato anche della trattativa per il rinnovo di Andrea Belotti: "L'obiettivo è il rinnovo. Non ne voglio parlare ma, semmai ci dovesse essere qualcosa di nuovo, annunciarlo. C’è volontà e disponibilità di rinnovare, anche lui non può che avere questa idea. È da sei anni con noi, ha fatto tanto per il Toro e il Toro gli ha dato tanto. Ha spirito da combattente e trascinatore, il matrimonio è stato positivo e fortunato e deve continuare. Spero di vederlo a breve per parlarne. Ci sta lavorando Vagnati, poi scenderò in campo anche io".

Il Gallo ha un contratto col Torino in scadenza il 30 giugno 2022.