Cairo torna mangiallenatori: tutti i tecnici cambiati dal presidente del Toro nei suoi 16 anni

Davide Nicola è pronto a diventare il 14esimo allenatore del Torino della gestione Urbano Cairo. Dopo aver risolto stamattina le ultime formalità col Genoa, il tecnico di Luserna San Giovanni ripartirà dalla società granata con un contratto fino al termine della stagione e rinnovo in caso di salvezza.

Sarà per Urbano Cairo il terzo cambio in panchina in meno di un anno. E' il mese di febbraio quando infatti, nel 2020, Cairo decide di esonerare Mazzarri per far spazio a Moreno Longo, tecnico poi salutato a fine stagione per far spazio a Giampaolo che adesso vede la sua avventura in granata ai titoli di coda.

Dei 13 allenatori che fin qui si sono seduti sulla panchina del Torino sotto la gestione Cairo quello durato di più è stato Gian Piero Ventura, poi premiato con la Nazionale. In tanti sono stati invece richiamati più volte: in questo senso, il record spetta a Gianni De Biasi, il primo allenatore del Torino dell'era Cairo poi successivamente richiamato alla guida in altre due circostanze. Ecco il dato.

Allenatori del Torino nella gestione Cairo

2005-06 Gianni De Biasi

2006-07 Alberto Zaccheroni, Gianni De Biasi

2007-08 Walter Novellino, Gianni De Biasi

2008-09 Gianni De Biasi, Walter Novellino, Giancarlo Camolese

2009-10 Stefano Colantuono, Mario Beretta, Stefano Colantuono

2010-11 Franco Lerda, Giuseppe Papadopulo, Franco Lerda

2011-16 Gian Piero Ventura

2016-17 Sinisa Mihajlovic

2017-18 Sinisa Mihajlovic, Walter Mazzarri

2018-19 Walter Mazzarri

2019-20 Walter Mazzarri, Moreno Longo

2020-21 Marco Giampaolo