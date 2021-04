Calabria: "Col Sassuolo dovevamo chiuderla prima. Lazio? Il mio Milan non è certo da meno"

Davide Calabria, intervistato da Milan Tv, è tornato a parlare anche della sconfitta casalinga patita col Sassuolo nell'ultimo turno di campionato: "Ci sono diverse partite all'interno della gara. Loro sono entrati bene, dovevamo chiuderla prima, essere più brillanti negli ultimi metri. Il Sassuolo ci ha lasciato tanti contropiede che potevamo sfruttare meglio. Non possiamo più fare questi passi falsi, dovremo lottare fino all'ultimo minuto. Siamo una grande squadra, abbiamo potenziale, abbiamo fatto delle prestazioni importanti. Dobbiamo pensare di poterle vincerle tutte. La Lazio è una grande squadra, non sarà facile, hanno grandi giocatori ma penso che noi non siamo da meno. Dobbiamo dimostrare che siamo da Milan e che se vogliamo arrivare in alto dobbiamo lottare con i denti fino alla fine", le dichiarazioni del laterale rossonero in vista del big match con la Lazio di lunedì.