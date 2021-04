Calafiori stasera il migliore della Roma: "Futuro? Valuterò più avanti. Spinazzola fortissimo"

"Fisicamente sto bene, è il solito fastidio che non mi permette di essere al meglio ma sto bene, non è una lesione". Al termine di Roma-Ajax 1-1, il terzino classe 2002 Riccardo Calafiori - il migliore in campo all'Olimpico - ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche e ha così commentato la prestazione. "L'aiuto dei compagni è importante, è importante giocare un quarto di finale di Europa League da titolare e sono riuscito a fare quello che so fare".

Cosa devi fare ora visto che su quella fascia c'è Spinazzola?

"Sono valutazioni che farò più avanti. Ora penso ad andare avanti in questa competizione. Spinazzola è fortissimo, io ce la metto tutta ma vedremo..."

Stasera non solo hai giocato ma hai fatto anche bene

"I compagni mi sono stati vicini e mi hanno aiutato tantissimo. Quello che devi fare è giocare semplice, poi magari quando entri in partita puoi provare anche giocate più difficili e mi è andata bene", ha detto a 'Sky'.