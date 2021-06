Caldara torna al Milan e si gioca le sue chance. Conti destinato a lasciare (di nuovo) i rossoneri

Fra i giocatori che il Milan avrà a disposizione all'inizio del prossimo ritiro, salvo sorprese, ci saranno anche Mattia Caldara e Andrea Conti. In prestito all'Atalanta il primo e al Parma il secondo, per entrambi non dovrebbero concretizzarsi i riscatti (fissati rispettivamente a 15 e 7), anche se è molto complicato immaginare un futuro rossonero per loro. Qualche chance esiste per Caldara, mentre Conti (così come Laxalt) sembra certo dell'addio. In bilico anche Samu Castillejo, che ha estimatori in Siviglia ed Espanyol.