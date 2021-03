Cambia la regola del fuorigioco? Casarin? "L'IFAB non deve essere protagonista"

Nel corso degli ultimi giorni si è parlato molto della possibilità che venga cambiata la regola del fuorigioco e a Radio Rai, l'ex arbitro, Paolo Casarin, ha commentato: "L'IFAB cerca di rimediare agli errori fatti ultimamente. Il presidente della FIFA chiede che si facciano più gol, ma non sono troppo d'accordo. Le regole del calcio sono le stesse, o quasi, da 150 anni. L'IFAB non deve diventare protagonista. Altre modifiche? Spero di no, nel caso che siano leggerissime. Il calcio ha bisogno di qualcosa ma non si deve entrare nello spirito del gioco e non deve mettere in difficoltà gli arbitri".