Cambiasso: "Il City non è la mia favorita in Champions. Bayern e PSG partono avanti"

L'ex centrocampista dell'Inter, Esteban Cambiasso, a Sky Sport, ha parlato del Manchester City di Guardiola che tra poco scenderà in campo contro il Borussia Moenchengladbach agli ottavi di Champions League: "La mia favorita non è il Manchester City. Da oggi servono sette partite perfette e sarà una grande prova. In Champions non riescono sempre a esprimersi, diversamente da quello che succede in Premier League. Chiaro che possono vincere questa competizione, Bayern e Paris Saint Germain secondo me possono partire più avanti. Poi c'è il Liverpool, che può essere una delle candidate".